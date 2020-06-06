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Сотни семей Киселевска переселят с подработанных территорий

Главная Экономика
Кемерово
15:47 6 Июня 2020
уголь, жилье, переезд
Автор: Sibnovosti.ru
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Более 230 семей переедут в этом году из домов, расположенных на подработанных территориях в кузбасском городе Киселевске. На это будет выделено в общей сложности 465 млн руб.

По данным сайта правительства Кемеровской области, финансирование будет идти по двум направлениям. 118 семей по программе ГУРШ (содействие в приобретении жилья взамен сносимого, ставшего непригодным для проживания в результате ведения работ на ликвидируемых угольных шахтах), еще 120 переселят угледобывающие предприятия.

Переселение обсудили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Киселевска Максим Шкарабейников. По данным мэрии Киселевска, в этом году будут введены в строй 25 тыс. кв. м жилья.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле этого года в Киселевске был введен режим ЧС из-за подземных пожаров. В прошлом году в городе также пришлось тушить подземный пожар в районе закрытой угольной шахты.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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