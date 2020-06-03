Разрешение на работу общепита получил кузбасский Анжеро-Судженск

На город Анжеро-Судженск распространено смягчение ограничений в работе ряда предприятий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В городе с населением 69 тыс. человек возобновляется работа летних кафе, заведения общественного питания могут обслуживать посетителей на верандах и террасах. Открываются торгово-развлекательные центры (кроме расположенных в них фуд-кортов, игровых комнат, развлекательных центров и фитнес-клубов).

«Анжеро-Судженск был одной из семи территорий Кузбасса, где работа ТРЦ оставалась под запретом после открытия торгово-развлекательных центров в большинстве городов и районов региона», - напоминает сайт правительства региона.

Как писали Sibnovosti.ru, работа летних кафе, веранд и террас заведений общепита крупнейшего города Кузбасса – Новокузнецка – была разрешена с 30 мая.

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше половины из них – в Новокузнецке и Новокузнецком районе. Общее число таких случаев в области достигло 638.

Фото: официальный сайт Анжеро-Судженска