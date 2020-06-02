Для кузбасского угля создали отдельное министерство

В Кузбассе создано министерство угольной промышленности. Такого министерства нет больше ни в одном другом регионе России.

О создании новой структуры объявил сегодня губернатор Сергей Цивилев на пресс-конференции в Кемерове. По его словам, это позволит эффективнее взаимодействовать с федеральными министерствами и решать проблемы отрасли.

«Для меня угольный вопрос самый главный, уделяю ему больше всего времени и внимания. Рынок угля меняется, он закрывается на западе и развивается на востоке. Поэтому мы ставим вопрос не просто вывоза угля из Кузбасса, а вывоза в приоритетное, восточное направление. Везти уголь на запад сейчас невыгодно. Кузбассу в этой ситуации нужна помощь. Я ее добиваюсь на федеральном уровне», - сказал глава региона.

На сайте правительства Кемеровской области данных о новом министерстве пока нет. Развитием отрасли в регионе до сих пор занимался департамент угольной промышленности. Его возглавляет Олег Токарев.

Углепром – основная отрасль экономики Кузбасса. За первые четыре месяца 2020 года в регионе добыто 72,1 млн т.

Фото: сайт департамента угольной промышленности Кемеровской области