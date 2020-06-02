Кузбасский Шерегеш открылся раньше алтайских курортов

Со вчерашнего дня возобновил работу курорт Шерегеш в Кемеровской области. Ограничительные меры, введенные ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции, частично сняты.

«Разрешена работа гостиниц, подъемников и ресторанов в режиме уличной веранды», - говорится в сообщении на сайте курорта.

Администрация Шерегеша предупредила о том, что в связи с заменой тросса работа подъемника «фристайл» начнется неделей позже. Наличие масок и перчаток является обязательным.

Тем временем, на сайте курорта продолжается голосование с вопросом о том, какой объект его гости хотели бы увидеть на месте ликвидируемой исправительной колонии. Пока больше всего голосов (70%) подано за аквапарк.

Напомним, курорты соседних Алтайского края и Республики Алтай пока остаются закрытыми.

Фото: сайт курорта Шерегеш