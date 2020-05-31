Новокузнецкий общепит вышел на работу

Деятельность летних кафе, веранд и террас заведений общепита Новокузнецка разрешена с 30 мая. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Новокузнецке, позволила снять отдельные ограничения, и сегодня мы открываем в южной столице Кузбасса летние веранды кафе и ресторанов. Теперь они открыты в 24 городах и районах области», - сказал вчера глава региона.

По данным сайта правительства Кемеровской области, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, в ином случае необходимо расставить перегородки между столами. Официанты, администраторы и другие сотрудники заведений обязаны работать в масках и перчатках, у входа и на столах должны стоять антисептики.

Как писали Sibnovosti.ru, работа заведений общепита в 23 районах Кузбасса была разрешена с 18 мая. Но тогда это правило не распространялось на Новокузнецк с большим количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Послабления режима ограничений вводятся с 4 июня в Омской области. Там, в частности, смогут открыться торговые центры, но без функционирования фуд-кортов и детских комнат. Возобновят свою деятельность библиотеки, но без читальных залов.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области