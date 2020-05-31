31 мая
Кемерово
погода +17 °C
70.75
 
€ 78.55
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Новокузнецкий общепит вышел на работу

Главная Экономика
Кемерово
15:02 31 Мая 2020
работа, ресторан, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Деятельность летних кафе, веранд и террас заведений общепита Новокузнецка разрешена с 30 мая. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Новокузнецке, позволила снять отдельные ограничения, и сегодня мы открываем в южной столице Кузбасса летние веранды кафе и ресторанов. Теперь они открыты в 24 городах и районах области», - сказал вчера глава региона.

По данным сайта правительства Кемеровской области, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, в ином случае необходимо расставить перегородки между столами. Официанты, администраторы и другие сотрудники заведений обязаны работать в масках и перчатках, у входа и на столах должны стоять антисептики.

Как писали Sibnovosti.ru, работа заведений общепита в 23 районах Кузбасса была разрешена с 18 мая. Но тогда это правило не распространялось на Новокузнецк с большим количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Послабления режима ограничений вводятся с 4 июня в Омской области. Там, в частности, смогут открыться торговые центры, но без функционирования фуд-кортов и детских комнат. Возобновят свою деятельность библиотеки, но без читальных залов.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Кузбасс стал одним из крупнейших в России получателей федеральной субсидии

Кузбасс стал одним из крупнейших в России получателей федеральной субсидии

25 Мая 2020 г.
Всего средства получит половина регионов Сибири
Новости Кемерово: Обход Мариинска запустят в день 300-летия города

Обход Мариинска запустят в день 300-летия города

20 Мая 2020 г.
Губернатор Кузбасса утвердил дату сдачи объекта в эксплуатацию
Новости Кемерово: Новокузнецк получил новые трамваи

Новокузнецк получил новые трамваи

19 Мая 2020 г.
Они выпущены «Усть-Катавским вагоностроительным заводом»
Новости Кемерово: Рестораны и кафе открываются на значительной части Кузбасса

Рестораны и кафе открываются на значительной части Кузбасса

18 Мая 2020 г.
В регионе ослабили ограничительные меры
Новости Кемерово: Кузбасским застройщикам повысили план в полтора раза

Кузбасским застройщикам повысили план в полтора раза

13 Мая 2020 г.
Они должны сдать в 2020 году 1,24 млн кв. метров жилья
Новости Кемерово: На кузбасской шахте «Заречная» начинаются увольнения

На кузбасской шахте «Заречная» начинаются увольнения

13 Мая 2020 г.
Их масштаб будет зависеть от итогов торгов по продаже имущества предприятия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Два человека погибло в Кузбассе в результате удара шторма

Два человека погибло в Кузбассе в результате удара шторма

27 Мая 2020 г.
В селе Константиновка обрушилось строящееся зернохранилище
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<