Кузбасс стал одним из крупнейших в России получателей федеральной субсидии

Российские регионы получат из федерального бюджета дополнительно 100 млрд руб. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 22 мая.

Средства выделят из резервного фонда правительства в качестве субсидий на сбалансированность региональных бюджетов. Деньги получат 56 субъектов федерации. В том числе, пять из десяти регионов Сибирского федерального округа.

Как пояснила пресс-служба правительства, средства направят в те субъекты федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

9% об общего объема субсидий достанется Кемеровской области. Суммы для других регионов значительно меньше. Новосибирская область получит 1,96 млрд руб., Томская область – 1,54 млрд руб. Доля Алтайского края – 0,45 млрд руб., Республики Хакасия – 0,22 млрд руб. Среди получателей субсидии в Дальневосточном федеральном округе Республика Бурятия (0,62 млрд руб.) и Забайкальский край (0,2 млрд руб.).

«Кузбасс получит больше, чем все остальные регионы Сибири, вместе взятые. Эта поддержка очень важна для региона: она поможет продолжить финансирование всех запланированных программ развития, сохранить предприятия, бизнес, рабочие места. Для Кузбасса ситуация с коронавирусом совпала еще и со снижением мировых цен на уголь. В правительстве России есть понимание, что ситуация у нас серьезная, нужна поддержка», прокомментировал распределение средств кемеровский губернатор Сергей Цивилев.

Фото: pixabay.com