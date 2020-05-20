Обход Мариинска запустят в день 300-летия города

Автомобильный обход Мариинска будет введен в эксплуатацию 15 августа 2020 года. В этот день жители кузбасского города будут отмечать его 300-летие.

Дату введения объекта в строй назвал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Вчера он совершил рабочую поездку в Мариинск.

По данным сайта правительства области, в настоящее время рабочие продолжают отсыпку основания дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия и планировку земляного полотна транспортной развязки, а также берегоукрепительные работы на правом берегу реки Кия.

Строительство обхода протяженностью 19,2 км и стоимостью более 3,2 млрд руб. ведется с 2015 года. Генподрядчиком проекта является новосибирское АО «Сибмост». Напомним, год назад власти Кемеровской области потребовали от строителей сократить отставание от графика. Отставание было вызвано серьезными финансовыми проблемами «Сибмоста».

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области