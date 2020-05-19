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Новокузнецк получил новые трамваи

Главная Экономика
Кемерово
08:47 19 Мая 2020
контракт, трамвай, вагоны
Автор: Sibnovosti.ru
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Новокузнецк в Кемеровской области стал первым сибирским городом, получившим трамваи модели 71-623-04. Они выпущены АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», входящем в «Объединенную ракетно-космическую корпорацию» (ОРКК).

В Новокузнецк прибыли первые три вагона. Всего контракт был подписан на девять вагонов.  

«Эта модель может эксплуатироваться как одиночным вагоном, так в режиме многих единиц. Трамвайные тележки с двухступенчатым подрессориванием обеспечивают плавный ход и одновременно с этим отвечают требованиям по уровню шума и вибрации, а простота обслуживания и высокая энергоэффективность вагонов данной модификации обеспечивают минимальные эксплуатационные расходы», - говорится о новой низкопольной модели на сайте ОРКК.

По данным мэрии Новокузнецка, все вагоны будут брендированы в стилистике 300-летия Кузбасса. Они выйдут на линии после сборки, окончательной настройки систем и постановки на учет. Поставка следующей партии запланирована на июнь 2020 года. В нее войдут двухсекционные полностью низкопольные трамвайные вагоны модели 71-142 «Кузбасс».

В октябре 2019 года в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией «Роскосмос» и правительством Кемеровской области.

Фото: сайт АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

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