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Рестораны и кафе открываются на значительной части Кузбасса

Главная Экономика
Кемерово
09:45 18 Мая 2020
вирус, ресторан, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня возвращаются к работе рестораны и кафе в Кемеровской области. Об изменения в содержании ограничительных мер сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона обратился к жителям Кузбасса в минувшее воскресенье.

«C 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором», – сказал он.

В частности, заведения общепита могут работать в областном центре, а также в Прокопьевске, Междуреченске, Ленинске-Кузнецком. На Новокузнецк с большим числом случаев заражения коронавирусом это послабление пока не распространяется. Столы в открывшихся кафе и ресторанах должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, а персонал обязан носить медицинские маски.

«Сергей Цивилев также распорядился начать подготовку к возобновлению работы торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных внутри ТРЦ предприятий общественного питания, детских игровых зон и кинотеатров», - отметили также в пресс-службе областного правительства.

В течение ближайшей недели в торгово-развлекательных центрах пройдет проверка на предмет их готовности принимать посетителей (наличие антисептика, разметки для покупателей).

Ко вчерашнему утру в Кемеровской области было выявлено 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В регионе от этой болезни скончалось семь человек.

Фото: pixabay.com

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