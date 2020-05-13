13 мая
Кемерово
погода +28 °C
73.43
 
€ 79.44
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Кузбасским застройщикам повысили план в полтора раза

Главная Экономика
Кемерово
16:57 13 Мая 2020
строительство, жилье, план
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кемеровской области пересматривают планы жилищного строительства на 2020 год. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Цивилев.

Перспективы жилищного строительства обсуждались на оперативном совещании, которое состоялось 12 мая. По данным сайта регионального правительства, губернатор поставил задачу увеличить объем ввода жилья с 805 тыс. до 1,24 млн кв. м. В качестве одной из причин он назвал популярность президентской ипотеки.

Результат первых четырех месяцев в регионе – 128 тыс. кв. м. Примерно треть этого объема приходится на областной центр.

В 2019 году в Кузбассе ввели в строй 768,4 тыс. кв. м нового жилья. Это на 20,1% больше, чем годом ранее.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: На кузбасской шахте «Заречная» начинаются увольнения

На кузбасской шахте «Заречная» начинаются увольнения

13 Мая 2020 г.
Их масштаб будет зависеть от итогов торгов по продаже имущества предприятия
Новости Кемерово: Турецкий холдинг займется строительством терминала в кемеровском аэропорту

Турецкий холдинг займется строительством терминала в кемеровском аэропорту

22 Апреля 2020 г.
«Лимакмаращстрой» получил это право по итогам конкурса
Новости Кемерово: Для кемеровского культурного кластера построят общежитие на 240 мест

Для кемеровского культурного кластера построят общежитие на 240 мест

22 Апреля 2020 г.
Главгосэкспертиза одобрила проект
Новости Кемерово: Кузбасские угольщики уступают прошлогоднему графику

Кузбасские угольщики уступают прошлогоднему графику

16 Апреля 2020 г.
Снижение по итогам первого квартала составило 7,1 млн тонн
Новости Кемерово: Зачем страховать жизнь при кредите

Зачем страховать жизнь при кредите

16 Апреля 2020 г.
На сегодняшний день все большую популярность приобретают кредиты
Новости Кемерово: Для Новокузнецка закупят общественный транспорт на 2 млрд рублей

Для Новокузнецка закупят общественный транспорт на 2 млрд рублей

14 Апреля 2020 г.
Средств будут получены по федеральному проекту «Чистый воздух»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Для жителей Кузбасса открыли парки и магазины

Для жителей Кузбасса открыли парки и магазины

12 Мая 2020 г.
В регионе смягчен режим повышенной готовности
Новости Кемерово: Два человека погибли на военном полигоне в Кузбассе

Два человека погибли на военном полигоне в Кузбассе

12 Мая 2020 г.
Взорвался боеприпас, который они пытались разобрать
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<