Кузбасским застройщикам повысили план в полтора раза

В Кемеровской области пересматривают планы жилищного строительства на 2020 год. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Цивилев.

Перспективы жилищного строительства обсуждались на оперативном совещании, которое состоялось 12 мая. По данным сайта регионального правительства, губернатор поставил задачу увеличить объем ввода жилья с 805 тыс. до 1,24 млн кв. м. В качестве одной из причин он назвал популярность президентской ипотеки.

Результат первых четырех месяцев в регионе – 128 тыс. кв. м. Примерно треть этого объема приходится на областной центр.

В 2019 году в Кузбассе ввели в строй 768,4 тыс. кв. м нового жилья. Это на 20,1% больше, чем годом ранее.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области