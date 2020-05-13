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На кузбасской шахте «Заречная» начинаются увольнения

Главная Экономика
Кемерово
09:00 13 Мая 2020
шахта, банкрот, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В мае на угольной шахте «Заречная» в Кузбассе будет уволено 150 сотрудников. Об этом ТАСС сообщил арбитражный управляющий шахты Григорий Третьяк.

По его словам, масштаб дальнейших сокращений зависит от того, удастся ли продать на торгах имущественный комплекс «Заречной».

«Если торги будут неэффективными, тогда, очевидно, увольнения будут массовые, о чем мы предупреждали в январе. Если покупатель не появляется в мае, то в июне - 1 650 человек (будут уволены)», - процитировало управляющего информагентство.

В начале года руководство «Заречной» уведомило коллектив и трудовую инспекцию о планах сократить через три месяца весь штат сотрудников на шахте и шахтоучастке «Октябрьский» - около 2,4 тыс. человек.

В середине апреля имущественный комплекс «Заречной» был выставлен на торги в форме публичного предложения с начальной ценой 1,67 млрд руб. Прием заявок на участие в торгах завершается 15 мая.

АО «Шахта «Заречная» находится в городе Полысаево. Конкурсное производство на предприятии было введено в 2017 году.

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