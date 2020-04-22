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Турецкий холдинг займется строительством терминала в кемеровском аэропорту

Главная Экономика
Кемерово
18:31 22 Апреля 2020
строительство, аэропорт, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Нижегородское ООО «Лимакмаращстрой», входящее в одноименный турецкий холдинг, получило право на строительство нового пассажирского терминала в кемеровском аэропорту. Это стало известно по итогам конкурса, проведенного ООО «Международный аэропорт Кемерово им. Леонова».

Официальное название лота – «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Кемерово». Речь идет о возведении комплекса пропускной способностью 460 пассажиров в час. Трехэтажное здание нового терминала площадью около 4,7 тыс. кв. м будет расположено недалеко от действующего аэровокзала внутренних воздушных линий.

«Лимакмаращстрой» предложил реализовать проект за 2,78 млрд руб. По данным конкурсной документации, первоначально заявки на участие в конкурсе подавали еще две компании – московское ООО «Ант Япы» (также с турецким капиталом) и ульяновское ООО «ДАРС-Строительство».

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года «Лимакмаращстрой» приступил к реконструкции привокзальной площади новосибирского аэропорта Толмачёво. Стоимость работ составляет 1,1 млрд руб.

Фото: сайт холдинга «Новапорт»

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