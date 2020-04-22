Для кемеровского культурного кластера построят общежитие на 240 мест

Общежитие для студентов Высшей школы музыкального и театрального искусств в Кемерове будет рассчитано на 240 мест. Проектную документацию утвердила Главгосэкспертиза России.

Школа искусств появится по проекту создания в столице Кузбасса культурного кластера. Объекты кластера планируется построить до 2023 года.

Высота общежития составит девять этажей. По данным Главгосэкспертизы, для жилых блоков отведены этажи со второго по седьмой. Здесь размесятся 60 жилых ячеек. В составе ячейки - две комнаты на два места в каждой, а также санитарно-бытовые помещения, прихожая и кухня.

«Финансирование строительства, продолжительность которого составит 13 месяцев, планируется осуществлять полностью за счет средств Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Генеральный проектировщик - АО «Стройтрансгаз», - уточнили в учреждении.

Как писали Sibnovosti.ru, в состав кластера в центре города войдут, в частности, филиал Мариинского театра, филиал Русского музея и музейного фондохранилища и киноконцертный комплекс. Площадь застройки составит около 26 тыс. кв. м. В сентябре прошлого года кемеровский губернатор Сергей Цивилев выказал недовольство затягиванием работ по созданию кластера.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области