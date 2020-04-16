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Кузбасские угольщики уступают прошлогоднему графику

Главная Экономика
Кемерово
18:52 16 Апреля 2020
уголь, добыча, год
Автор: Sibnovosti.ru
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В первом квартале 2020 года в Кузбассе добыто 53,7 млн т угля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Итоги работы отрасли подвели в областном департаменте угольной промышленности.

За первые три месяца прошлого года кузбасские угольщики добыли 60,8 млн т. Таким образом, снижение составило 7,1 млн т или 13,1%. Общее падение произошло за счет сокращения добычи на разрезах. Добыча в шахтах, напротив, немногого выросла. Кроме того, согласно данным профильного департамента, добыча коксующихся марок угля выросла в первом квартале на 0,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, в марте объем погрузки кузбасского угля составил 11,6 млн т.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

 

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