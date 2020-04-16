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Зачем страховать жизнь при кредите

Главная Экономика
Кемерово
09:35 16 Апреля 2020
деньги, финансы, кредиты, страхование
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На сегодняшний день все большую популярность приобретают кредиты. В условиях экономически нестабильной ситуации в стране, именно они помогли многим людям воплотить свои желания в жизнь. Однако, на этапе оформления документов многие заявители сталкиваются с якобы обязательным условием - страхование жизни при кредите

Ввиду юридической неграмотности одни начинают отказываться от данной услуги, другие соглашаются раз уж это "обязательно". А что говорит закон? Согласно действующему законодательству Российской Федерации сопоставление приобретения одного товара либо услуги с приобритением другого товара либо услуги абсолютно незаконно. Именно так гласит закон о защите прав потребителей.

Да и плюс ко всему, многие думают, что им незачем платить за ненужную услугу. Но такая ли уж она ненужная? На самом деле заемщик в очень многом выигрывает от приобретения страховки жизни. На сегодняшний день страховка пригодится следующим лицам:

  • Люди, у которых есть близкие родственники, способные при наступлении непредвиденных обстоятельств стать наследниками;
  • Люди, обладающие имуществом, которое потом унаследуют родственики.

Страховка жизни для вышеперечисленных людей в первую очередь защита своих близких от последствий собственных действий. Итак, в чем может защитить страховка?

Общеизвестный факт на сегодняшний день - долги наследуются вместе с наследуемым имуществом. Таким образом, наследники при вступлении в свои права получают не только имущество, но и долговые обязательства наследодателя, которые обязаны выплачивать. Если же заемщик приобрел страхование жизни на срок действия кредита, то наследники освобождаются от всех долговых обязательств, поскольку страховая компания полностью закрывает эти обязательства. 

Сегодня банки сотрудничают с многими страховыми компаниями, а некоторые имеют собственную страховую компанию, для предоставления страховок различного характера. У каждой компании свои преимущества и недостатки, компания Тинькофф может похвастаться следующими достоинствами:

  1. Оформление страховки в режиме онлайн, что позволяет сэкономить время;
  2. Гарантированные выплаты при наступлении страхового случая в течении пяти дней;
  3. Возможность получить страховую помощь в круглосуточном режиме;
  4. Выбор наиболее удобного способа уведомления компании о наступлении страхового случая.

АО "Тинькофф Страхование"
ИНН: 7704082517
ОГРН: 1027739031540
Адрес: 127287, город Москва, Хуторская 2-я улица, дом 38а строение 26

Фото: АО "Тинькофф Страхование"
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