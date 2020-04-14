Для Новокузнецка закупят общественный транспорт на 2 млрд рублей

Город Новокузнецк в Кемеровской области получит около 2 млрд руб. на покупку экологичного общественного транспорта. Средства будут предоставлены российским бюджетом в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящем обновлении парка пассажирского транспорта Новокузнецка стало известно в ходе совещания, которое провел министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«За счет федерального финансирования для Новокузнецка планируется купить 85 автобусов на газомоторном топливе, 15 троллейбусов и 15 трамваев», - сообщил сайт правительства Кузбасса по итогам совещания.

Как писали Sibnovosti.ru, по федеральному проекту «Чистый воздух» к 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Новокузнецка более чем на 20% от уровня 2017 года. По данным региональных властей, в 2019 году выбросы были сокращены более чем на 8%.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области