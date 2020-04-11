Кузбасс проведет продовольственные ярмарки несмотря на пандемию коронавируса

В Кемеровской области несмотря на пандемию коронавируса все-таки пройдут продовольственные ярмарки. Организовать торговлю в новом формате распорядился губернатор региона Сергей Цивилев.

«Основные посетители ярмарок – люди старшего поколения и малообеспеченные слои населения. Для них ярмарка – порой единственная возможность приобрести необходимые товары по сниженным ценам, и нельзя лишать их этой возможности», - заявил он.

Локальные ярмарки 14 и 15 апреля пройдут в Анжеро-Судженске, Белово, Кемерово, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске.

Торговые точки распределят по разным площадкам. В Кемерове и Новокузнецке их будет не менее пяти по 20 торговых точек на каждой, в остальных городах - не менее трех по 10 точек.

«Таким образом, общее количество торговых точек не будет снижено, но при этом торговые площадки будут приближены к покупателям, и это даст нам возможность, избегая массового скопления людей, обеспечить кузбассовцев необходимой продукцией», - сообщил заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

Власти пообещали принять все меры безопасности в местах проведения ярмарок.