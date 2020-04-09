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В ТОСЭР «Новокузнецк» заработало два новых предприятия

Главная Экономика
Кемерово
16:30 9 Апреля 2020
производство, завод, территория
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Новокузнецке Кемеровской области объединенная компания «Сибшахтострой» ввела в строй два новых производства. Предприятия являются резидентами существующей здесь территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ООО «Метиз-НК» будет производить оцинкованные винты, болты, гайки, заклепки, ввертные крюки и кольца, шпонки и шайбы. Производство обеспечит метизами предприятия Сибири и Дальнего Востока. По данным сайта правительства Кемеровской области, завод будет оцинковывать 3 тыс. т метизов в год. В свою очередь, ООО «Сибирский завод решетчатых опор» приступило к выпуску таких опор, которые применяются для соединения электросетевых линий. К 2021 году предприятие планирует производить порядка 6 тыс. т опор ЛЭП в год.

По данным областных властей, суммарные инвестиции в два проекта составляют более 300 млн руб.

ТОСЭР была создана в Новокузнецке весной 2018 года. В настоящее время здесь насчитывается более 30 резидентов. В марте прошлого года «Сибшахтострой» объявил о намерении открыть в ТОСЭР «Кузбасский энергомашиностроительный завод» для выпуска высокотехнологичного вентиляционного, аспирационного и газоочистного оборудования

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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