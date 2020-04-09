Кредит без лишних документов в Тинькофф

Тинькофф Банк работает для своих клиентов, каждому будут предложены подходящие условия, которые подойдут обеим сторонам. В банке есть разные виды кредитных условий:

Кредит под залог недвижимости (до 15 млн. руб. на срок 15 лет);

Кредит на автомобиль (до 2 млн. руб. сроком до 5 лет);

Кредит под залог авто (до 3 млн. руб. сроком до 5 лет);

Рефинансирование (сумма не должна превышать 2 млн. руб., погашение в течение 3 лет). Тинькофф уверенный в себе банк, твердо стоящий на двух ногах, поэтому может позволить себе помощь тем, кто застрял с кредитами в других банках.

Кредит наличными в день обращения по паспорту теперь взять реально. Если же нужно время на подтверждение ваших данных, на следующий день после одобрения работник привезет вам деньги со всеми сопутствующими документами. Для каждого клиента ставка по кредиту рассчитывается индивидуально, но, как правило, составляет от 12%.

Для надежных клиентов, вовремя возвращающих кредит, есть бонус в виде снижения процентной ставки. После полной выплаты кредита без просрочек идет пересчет процентов, и разница возвращается на счет. Также есть бонусы и для новых клиентов.

Чтобы получить потребительский кредит, справка о доходах не нужна – только ваш паспорт. Выдается сроком до трех лет, сумма достигает 2 000 000 рублей. Увеличение суммы кредита возможно, при условии, что вы постоянный клиент банка и показали себя как надежный партнер.

Потребительский кредит для пенсионеров реален, несмотря на то, что во многих банках отказывают гражданам на пенсии, не имеющим работу. Пенсионерам предлагают такие же условия, как и обычным клиентам банка, ведь как уже описано ранее подтверждение о доходах не нужно. Более того, если вы вовремя выплачиваете кредит, есть возможность в дальнейшем получить более крупную сумму.

По вашим возможностям сотрудник банка предоставит выгодные условия и даст более детальную информацию. Приходите в ближайшее отделение банка или звоните по номерам указанным на сайте для консультации. Чтобы процесс оформления кредита был более быстрым можно оформить заявку онлайн на сайте, предоставив всю важную для решения по кредиту информацию.

Использовать кредитные средства можно на любые цели. Если вы захотели, к примеру, ринуться в путешествие по миру, или приобрести уютный дачный домик, где сможете отдохнуть душой на природе – рады вас видеть в ближайшем отделении банка!

По материалам АО «Тинькофф Банк»

АО «Тинькофф Банк»

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