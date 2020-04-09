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МФЦ и парикмахерские Кузбасса вернулись к работе

Главная Экономика
Кемерово
11:54 9 Апреля 2020
губернатор, работа, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Кемеровской области разрешили работу сразу нескольких категорий предприятий. Ранее их деятельность была запрещена в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С сегодняшнего дня возобновить работу могут парикмахерские и салоны по оказанию маникюрных и педикюрных услуг, мастерские по ремонту одежды и обуви. Кроме того, ограничения сняты для МФЦ, нотариусов и адвокатов, организаций, которые занимаются реализацией госимущества и оценкой стоимости имущества, кадастровыми работами; предприятий, покупающих и реализующих электроэнергию; ломбардов. К работе также приступит Федерация профсоюзных организаций Кузбасса.

«Временная приостановка работы ряда организаций, в первую очередь сферы услуг – серьезное испытание для бизнеса. Учитывая, что на сегодня в Кузбассе нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом на территории региона, принял решение, что обслуживающие население организации могут продолжить работу в привычном для них режиме», – приводит сайт правительства Кузбасса слова губернатора Сергея Цивилева.

По данным областных властей, к сегодняшнему утру уже трое жителей региона выписано после лечения от коронавируса. Четыре пациента остаются в больницах Кемерова и Новокузнецка.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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