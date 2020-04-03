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Отменен поезд Новокузнецк – Новосибирск

Главная Экономика
Кемерово
11:52 3 Апреля 2020
поезд, отмена, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня отменен скорый поезд сообщением Новокузнецк – Новосибирск. Ограничение носит временный характер, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение об отмене экспресса №857/858 приняло АО «Кузбасс-пригород». Оно объясняется введением в Кемеровской области режима «повышенная готовность» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. До сегодняшнего дня скорый поезд ходил ежедневно, кроме среды.

Ранее перевозчики Кузбасса прекратили автобусное пассажирское сообщение с другими регионами.

«В рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции были направлены обращения в администрации Новосибирской и Томской областей, Алтайского края, Республики Алтай и Красноярского края с просьбой для минимизации рисков появления новых случаев заражения ограничить пассажирское сообщение внутри Сибирского федерального округа и поддержать принимаемые в Кузбассе меры по изоляции региона путем отмены рейсов межрегионального автобусного сообщения», - говорится в сообщении на сайте правительства Кемеровской области.

Фото: сайт АО «Кузбасс-пригород»

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