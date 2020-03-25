Главгосэкспертиза утвердила проект нового подъемника в кузбасском Шерегеше

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство канатно-кресельной дороги на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Проектную документацию федеральное учреждение рассмотрела повторно, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Главгосэкспертизы, протяженность канатно-кресельной дороги для лыжников и сноубордистов составит почти 1 км. Заявленная проектом пропускная способность – 1,5 тыс. человек в час, перепад высот между верхней и нижней станциями – 254,9 м.

Отмечается, что повторное рассмотрение документации потребовалось после актуализации результатов инженерно-геодезических изысканий и обновления топографической съемки. Генеральным проектировщиком канатной дороги является ООО «СКАДО Проект».

На сайте курорта Шерегеш указаны 19 действующих и строящихся подъемников различного типа.

Фото: сайт Главгосэкспертизы России