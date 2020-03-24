Вывоз угля из Кузбасса: регион и ОАО РЖД договорились по всем направлениям

Вчера вечером в Москве губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и гендиректор – председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров подписали новое соглашение. Оно касается объемов перевозки кузбасского угля в северо-западном и южном направлениях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным правительства Кемеровской области, ОАО РЖД обязалось обеспечить в 2020 году транспортировку 64 млн т кузбасского угля в северо-западном направлении и 21,1 млн т – в южном. Отмечается также, что, по условиям соглашения, все перевозки в морские порты Черного, Азовского и Балтийского морей угледобывающие компании будут оплачивать со скидкой 12,8%.

По данным сайта ОАО РЖД, указанные объемы соответствуют показателям 2019 года.

«Мы несколько месяцев добиваемся, чтобы Российские железные дороги активнее вывозили уголь из Кузбасса. В итоге достигнуто промежуточное решение в интересах нашего региона. Это большой шаг вперед, но мы продолжим переговоры и будем добиваться дальнейшего улучшения условий для наших угольщиков», - приводит сайт правительства Кузбасса комментарий Сергея Цивилева.

Как писали Sibnovosti.ru, 18 марта 2020 года в Кузбассе стороны подписали соглашение, касающееся транспортировки угля в восточном направлении. В этом случае был утвержден объем в 53 млн т. Договоренности об объемах перевозок являются дополнением к соглашению, которое Кузбасс и ОАО РЖД заключили летом 2019 года.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области