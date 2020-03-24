В Кузбассе увеличится размер взноса на капремонт многоквартирных домов

С 1 апреля вырастет минимальный размер взноса на капремонт в Кузбассе. Он увеличится с 6,71 руб. до 7,69 руб. за 1 кв. м, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Минстрой РФ еще в 2014 году рекомендовал нам установить взнос на капремонт в размере 7,7 руб. за квадратный метр. А мы тогда установили 3,9 руб. Этого не хватало и сформировался дефицит, в результате сегодня программа капитальных ремонтов отстает от графика», - пояснил необходимость повышения тарифа министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона Олег Ивлев.

По данным сайта правительства Кемеровской области, с 1 января 2021 года взносы вырастут до 8,45 руб. за 1 кв. м, а с начала 2022-го – до 9,29 руб. В результате в 2022 году общая сумма взноса на капремонт за квартиру, например, площадью 60 кв. м составит 557 руб. в месяц.

Как утверждает Олег Ивлев, такой рост позволит к 2024 году капитально отремонтировать в Кемеровской области более 4 тыс. домов.

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