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Кузбасская шахта «Алексиевская» оказалась на грани остановки

Главная Экономика
Кемерово
18:03 20 Марта 2020
банкротство , шахта, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
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Шахта «Алексиевская» в Кузбассе готова в скором времени прекратить работу. Предприятие давно находится в процедуре банкротства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уведомления о возможном сокращении работникам и в трудовую инспекцию были направлены в конце прошлого года, за три месяца стабилизировать ситуацию на предприятии не удалось. Об этом ТАСС рассказала помощник арбитражного управляющего шахты.

«27 декабря мы сообщили в трудовую инспекцию (о планируемом сокращении работников), значит, должны с 27 марта начать сокращения. Порядка 500 человек будут сокращены, останутся (чуть более) 200 - это те, которые необходимы для безопасной остановки шахты. Как только мы сократим шахтеров, так и остановим (добычу)», - приводит информагентство слова источника.

В сообщении также указывается, что задолженность по заработной плате перед коллективом шахты на сегодня составляет порядка 80 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2017 года арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом шахту «Алексиевская», входящую в угольную компанию «Заречная». По данным отчетности, в 2017 году предприятие добыло 104,6 тыс. т угля, но на 2018-й планировался рост до 2,56 млн т.

Шахта расположена в городе Ленинск-Кузнецком. Ее имущественный комплекс пытались продать в ходе банкротства за 3,43 млрд руб. Но заявок подано так и не было.

Фото: отчет ООО «Доминант» об оценке имущества ООО «Шахта «Алексиевская»

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