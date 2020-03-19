Кузбасс и ОАО РЖД договорились об объемах перевозки угля в 2020 году

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) обеспечит провоз на экспорт из Кузбасса в восточном направлении в этом году не менее 53 млн т каменного угля. Договоренность об этом достигнута в ходе состоявшегося вчера совещания о перспективах развития отрасли в регионе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Совещание на шахте «Талдинская-Западная 1» провел первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. Договоренность была оформлена в виде дополнительного соглашения к прошлогоднему документу о взаимодействии региона и РЖД по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции из Кузбасса в 2019-2035 годы. Допсоглашение подписали кемеровский губернатор Сергей Цивилев и гендиректор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.

«Стороны договорились об отгрузке и транспортировке не менее 53 млн т кузбасского угля в 2020 году, а также помесячном распределении объемов перевозок в восточном направлении, исходя из необходимости проведения ремонтных и строительных работ на железной дороге. Кроме того, будет определена оптимальная логистика для разгрузки ж/д инфраструктуры, выведены с путей железных дорог пустые подвижные составы», - говорится о документе на сайте правительства Кемеровской области.

Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги уточняет, что в 2020 году РЖД также обеспечит перевозку не менее 3,55 млн т кузбасского угля во внутрироссийском сообщении.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области