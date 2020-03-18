Кузбасс обратился к федеральному центру за помощью из-за ситуации в углепроме

Кемеровский губернатор признал, что угольная отрасль региона находится в непростой ситуации в связи с падением цен на сырье. Он обратился к первому вице-премьеру российского правительства Андрею Белоусову с просьбой оказать поддержку региону, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Андрей Белоусов находится в Кузбассе в рабочей поездке. Здесь он посетил шахту «Талдинская-Западная – 1».

«Мы много делаем, Кузбасс очень много делает. Вы видели, как развивается угольная отрасль, как мы стараемся. Но ситуация сейчас настолько тяжелая, что нам нужна ваша помощь, поддержка правительства России», - обратился к нему Сергей Цивилев.

По мнению Андрея Белоусова, развитие БАМа и Транссиба позволит увеличить экспорт угля из России в восточном направлении до 195 млн т в год в 2025 году, что станет основой стабильного развития угольной отрасли. Сегодня в Кузбассе он проводит совещание о ситуации в отрасли.

В 2019 году угольщики Кузбасса добыли 250,1 млн т каменного угля. Снижение по сравнению с результатом 2018 года составило 2%.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области