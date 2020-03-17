Размер задолженности по зарплате в Кузбассе Генпрокуратура считает недопустимым

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал российские регионы с самой большой задолженностью по зарплате. В этот перечень попало два сибирских субъекта федерации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игорь Краснов выступил на коллегии надзорного ведомства по итогам работы за 2019 год.

«Хочу обратить внимание прокуроров Красноярского края, Кемеровской, Мурманской, Псковской, Тверской областей на сохранение недопустимо высокой для регионов задолженности по зарплате. Примите дополнительные меры реагирования», - дал он указания подчиненным (цитата по ТАСС).

По данным Генпрокуратуры, в Кемеровской области задолженность достигает 268 млн руб., в Красноярском крае - 124 млн руб.

В конце прошлого года администрация Кузбасса сообщала о том, что на 1 декабря 2019 года размер просроченной задолженности по зарплате на предприятиях региона достиг 251,76 млн руб. Основную часть этой суммы тогда составил долг угольных предприятий, в том числе АО «Шахта «Заречная» (89,7 млн руб.) и АО «Шахта «Алексиевская» (54,3 млн руб.).

Фото: сайт Генпрокуратуры РФ