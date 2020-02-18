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Новые очистные сооружения заработали на кузбасской шахте

Главная Экономика
Кемерово
17:33 18 Февраля 2020
реконструкция, шахта, вода
Автор: Sibnovosti.ru
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На угольной шахте им. Кирова в Кемеровской области введены в строй после реконструкции очистные сооружения. Их мощность составляет 800 куб. м в час, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Предприятие входит в состав АО «СУЭК-Кузбасс». Инвестиции в проект составили 940 млн руб. Концепция новых очистных сооружений разработана совместно с немецкой EnviroChemie GmbH.

«Концентрация загрязняющих веществ на выходе в природный водоем - река Иня - снижена в три раза и соответствует всем нормам природоохранного законодательства Российской Федерации. До 100% очищенной воды можно повторно использовать для нужд обогатительной фабрики предприятия», - цитирует «Интерфакс-Сибирь» сообщение пресс-службы компании.

Существовавшие ранее до этого очистные сооружения центрального водоотлива шахты работали с 1961 года.  

Фото: сайт АО «СУЭК-Кузбасс»

 

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