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Власти Кузбасса и «РусГидро» решили достраивать Крапивинскую ГЭС

Главная Экономика
Кемерово
16:47 17 Февраля 2020
гэс, строительство, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Кемеровской области и компания «РусГидро» договорились о совместном восстановлении Крапивинской ГЭС. Стороны заключили соответствующее соглашение, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подписанию документа предшествовали исследовательские работы на объекте. Они позволили сделать вывод о возможности достройки с увеличением мощности станции до 345 МВт, сообщает сайт правительства Кемеровской области.

Строительство гидроузла на реке Томь с планировавшейся мощностью 300 МВт было начато в середине 1970-х годов. Предполагалось, что этот объект улучшит водоснабжение и качество речной воды. Но в 1989 году проект заморозили. В том числе, из-за протестов экологов.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью 2018 года почти 2 тыс. жителей Крапивинского района Кемеровской области обратились к губернатору Сергею Цивилеву с просьбой возобновить строительство. Тогда он пообещал для профессионального заключения о целесообразности завершения строительства обратиться в «РусГидро».

Предполагается, что на завершение возведения гидроузла потребуется пять лет с момента возобновления строительства.

«Стороны обсудили совместные действия по определению источников финансирования реализации проекта. При этом правительство Кузбасса инициирует передачу объекта незавершенного строительства из федеральной собственности в собственность региона», - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, посвященном соглашению с «РусГидро».

Фото: энциклопедия Кемеровского края «Wiki-Кузбасс»

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