«Кузбасс-Арену» возведет «СДС-Строй»

ООО «СДС-Строй» оказалось единственным участником аукциона на право строительства «Кузбасс-Арены». Спорткомплекс появится в Кемерове, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Протокол определения поставщика опубликован на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок. Стоимость контракта составляет 7,4 млрд руб. Он предполагает не только строительство, но и проектирование объекта.

Как писали Sibnovosti.ru, параметры финансирования были определены отдельным распоряжением правительства Кемеровской области от 24 мая 2019 года. В нем указывается, что областное ГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» выступит в качестве заказчика строительства объекта, рассчитанного на 7 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что в Кемерове на пересечении ул. Терешковой и Притомского проспекта предполагается построить два крупных объекта: универсальный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» и ледовый дворец «Кузбасс». Право на возведение пятиэтажного ледового дворца стоимостью 7,6 млрд руб. «СДС-Строй» получил в сентябре 209 года.

Фото: сайт ООО «СДС-Строй»