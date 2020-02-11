11 февраля
Кемерово
погода -15 °C
63.77
 
€ 69.82
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

«Кузбасс-Арену» возведет «СДС-Строй»

Главная Экономика
Кемерово
14:35 11 Февраля 2020
строительство, спорт, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

ООО «СДС-Строй» оказалось единственным участником аукциона на право строительства «Кузбасс-Арены». Спорткомплекс появится в Кемерове, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Протокол определения поставщика опубликован на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок. Стоимость контракта составляет 7,4 млрд руб. Он предполагает не только строительство, но и проектирование объекта.

Как писали Sibnovosti.ru, параметры финансирования были определены отдельным распоряжением правительства Кемеровской области от 24 мая 2019 года. В нем указывается, что областное ГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» выступит в качестве заказчика строительства объекта, рассчитанного на 7 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что в Кемерове на пересечении ул. Терешковой и Притомского проспекта предполагается построить два крупных объекта: универсальный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» и ледовый дворец «Кузбасс». Право на возведение пятиэтажного ледового дворца стоимостью 7,6 млрд руб. «СДС-Строй» получил в сентябре 209 года.

Фото: сайт ООО «СДС-Строй»  

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Добыча угля в Кузбассе продолжит снижаться

Добыча угля в Кузбассе продолжит снижаться

11 Февраля 2020 г.
По итогам 2019 года падение составило 1,7%
Новости Кемерово: Кузбасских горняков пригласили строить порт в Приморье

Кузбасских горняков пригласили строить порт в Приморье

5 Февраля 2020 г.
«СДС-Уголь» приостанавливает работу одного из участков разреза «Черниговец»
Новости Кемерово: «Шелл» расширит сеть своих АЗС в Кузбассе

«Шелл» расширит сеть своих АЗС в Кузбассе

21 Января 2020 г.
Новые станции появятся в Кемерове и Новокузнецке
Новости Кемерово: В аэропорту Кемерова построят новый терминал

В аэропорту Кемерова построят новый терминал

20 Января 2020 г.
Объявлен конкурс с начальной ценой 2,7 млрд рублей
Новости Кемерово: Новое пищевое производство заработало в Кузбассе

Новое пищевое производство заработало в Кузбассе

17 Января 2020 г.
«Коралл» планирует выпускать 7-8 т мясных, рыбных деликатесов и полуфабрикатов в месяц
Новости Кемерово: В Кузбассе упала добыча угля

В Кузбассе упала добыча угля

15 Января 2020 г.
Объем инвестиций в отрасли все равно вырос
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Волейбольный «Кузбасс» одержал победу в Белгороде

Волейбольный «Кузбасс» одержал победу в Белгороде

6 Февраля 2020 г.
Сибиряки идут третьими в российской мужской Суперлиге
Новости Кемерово: В Кузбассе откопали туристов после схода снега с крыши кафе

В Кузбассе откопали туристов после схода снега с крыши кафе

10 Февраля 2020 г.
Под завалом оказалось два человека
Новости Кемерово: Детская команда из Магадана попала в ДТП в Кузбассе

Детская команда из Магадана попала в ДТП в Кузбассе

8 Февраля 2020 г.
Спортсмены ехали в новокузнецкий аэропорт
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<