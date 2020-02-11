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Добыча угля в Кузбассе продолжит снижаться

Главная Экономика
Кемерово
10:09 11 Февраля 2020
уголь, добыча, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году объем добычи угля в Кемеровской области продолжит снижаться. О прогнозе властей главного угольного региона России сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У нас будут снижения по добыче в этом году.  Несмотря на то, что мы понимали, что это происходит - тенденция на изменение рынка - мы на нее вовремя не отреагировали. Рынок плавно перетек из Европы в Азию, и стал там премиальный, а мы не успели под него подстроиться», - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в интервью телеканалу «Россия-24».

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году в регионе было добыто 251 млн т угля. Это на 1,7% меньше, чем в 2018-м. При этом объем инвестиций в развитие угольной промышленности региона составил около 105 млрд руб. Это на 7,7 млрд руб. больше, чем годом ранее (97,26 млрд руб.).

В начале февраля стало известно, что от покупки российского угля откажутся государственные компании Польши.

Фото: сайт департамента угольной промышленности Кемеровской области

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