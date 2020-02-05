Кузбасских горняков пригласили строить порт в Приморье

Холдинг «СДС-Уголь» решил перебросить часть сотрудников кузбасского угольного разреза «Черниговец» на Дальний Восток. Они примут участие в строительстве угольного порта Суходол, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В формирующийся стройотряд, которому будет поручено строительство объекта «Железнодорожный грузовой фронт. Пути железнодорожные морского порта «Суходол» будут включены в первую очередь работники вскрышной железнодорожной технологии АО «Черниговец», - говорится в сообщении компании.

Как пояснил директор «Черниговца» Юрий Дерябин, с учетом ситуации на рынке угля было принято решение приостановить работу участка, а высвободившимся сотрудникам предложено поработать вахтовым методом на строительстве угольного порта в Приморском крае в составе сводного стройотряда. ТАСС уточняет, что на разрезе предполагается высвободить 250 сотрудников.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году в Кузбассе было добыто порядка 251 млн т угля. Относительно 2018 года показатель снизился на 1,7%. Снижение вызвано падением цен на уголь, в первую очередь, на европейском рынке.

Строительство Суходола началась в 2012 году. Проект должен быть реализован не позднее 25 августа 2020 года, отмечают в «СДС-Угле».

Фото: сайт АО ХК «СДС-Уголь»