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Кузбасских горняков пригласили строить порт в Приморье

Главная Экономика
Кемерово
10:51 5 Февраля 2020
уголь, приморье, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Холдинг «СДС-Уголь» решил перебросить часть сотрудников кузбасского угольного разреза «Черниговец» на Дальний Восток. Они примут участие в строительстве угольного порта Суходол, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В формирующийся стройотряд, которому будет поручено строительство объекта «Железнодорожный грузовой фронт. Пути железнодорожные морского порта «Суходол» будут включены в первую очередь работники вскрышной железнодорожной технологии АО «Черниговец», - говорится в сообщении компании.

Как пояснил директор «Черниговца» Юрий Дерябин, с учетом ситуации на рынке угля было принято решение приостановить работу участка, а высвободившимся сотрудникам предложено поработать вахтовым методом на строительстве угольного порта в Приморском крае в составе сводного стройотряда. ТАСС уточняет, что на разрезе предполагается высвободить 250 сотрудников.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году в Кузбассе было добыто порядка 251 млн т угля. Относительно 2018 года показатель снизился на 1,7%. Снижение вызвано падением цен на уголь, в первую очередь, на европейском рынке.

Строительство Суходола началась в 2012 году. Проект должен быть реализован не позднее 25 августа 2020 года, отмечают в «СДС-Угле».

Фото: сайт АО ХК «СДС-Уголь»

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