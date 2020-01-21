«Шелл» расширит сеть своих АЗС в Кузбассе

Концерн Shell («Шелл») расширит сеть своих АЗС в Кемеровской области. О планах компании сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Эти планы губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с представителями концерна в России.

«Представители руководства концерна рассказали, что в течение ближайших двух лет в Кузбассе планируется к открытию шесть АЗС в Новокузнецке, две – в Кемерове», - сообщил сайт правительства региона по итогам встречи.

По данным областных властей, первая АЗС «Шелл» была открыта в Кемерове в декабре 2017 года. Сейчас в областной столице работает уже шесть станций этой сети.

Фото: сайт правительства Кемеровской области