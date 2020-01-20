В аэропорту Кемерова построят новый терминал

ООО «Международный аэропорт Кемерово им. Леонова» объявило конкурс на право строительства нового здания пассажирского терминала. Начальная цена контракта установлена в размере 2,7 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Объявление о конкурсе размещено в единой информационной системе в сфере госзакупок. Официальное название лота – «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Кемерово». Новый аэровокзальный комплекс рассчитан на пассажиропоток до 1 млн пассажиров в год (в 2017 году – около 400 тыс.), говорится на сайте аэропорта.

«Размеры терминала в плане - в осях 84 м на 51 м, архитектурная высота - 21,08 м. Здание имеет три надземных этажа и один подземный этаж», - ссылается ТАСС на конкурсную документацию.

Заявки на участие принимаются до 17 марта. Итоги планируется подвести 24 марта 2020 года. Работы должны быть завершены весной 2021 года.

Как писали Sibnovosti.ru, ВПП кемеровского аэропорта также нуждается в реконструкции. Ее стоимость, по оценке кузбасских властей, составляет около 5 млрд руб.

«Международный аэропорт Кемерово им. Леонова» входит в холдинг «Новапорт».

Фото: сайт ООО «Международный аэропорт Кемерово им. Леонова»