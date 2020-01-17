Новое пищевое производство заработало в Кузбассе

В городе Осинники Кемеровской области открылось крупное пищевое производство. Здесь будут выпускать мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и копченую рыбу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Производство создано в ООО «Коралл». В его составе четыре цеха общей площадью 470 кв. м. Инвестиции в проект составили около 20 млн руб. По данным сайта правительства Кузбасса, здесь будут выпускать 7-8 т мясных, рыбных деликатесов и полуфабрикатов в месяц (всего более 100 наименований).

Осинники с населением около 42 тыс. человек расположены на юге Кузбасса. Как уточнили городские власти, мясо кур предприятие будет закупать в Прокопьевском районе области, говядину и свинину - в Алтайском крае, рыбу – в Приморском крае. Рынок сбыта распространится на значительную часть Кузбасса.

Фото: сайт правительства Кемеровской области