В Кузбассе упала добыча угля

Впервые за последние несколько лет зафиксировано падение объема добычи угля в Кемеровской области. Оно составило 1,7%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По данным департамента угольной промышленности администрации правительства Кузбасса, в 2019 году в Кузбассе добыто порядка 251 млн т угля. Относительно 2018 года показатель снизился на 1,7%», - говорится в ответе пресс-службы областной администрации на запрос ТАСС.

Это первое снижение объемов добычи по итогам года в этом десятилетии.

На сайте департамента при этом отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию с ценами на уголь, объем инвестиций в развитие угольной промышленности региона составил около 105 млрд руб. Это на 7,7 млрд руб. больше, чем в 2018-м (97,26 млрд руб.).

Как сообщается на сайте департамента угольной промышленности региона, за 2018 год угольщики Кузбасса добыли 255,3 млн т угля, что на 5,7% выше, чем годом ранее.

Сегодня на пресс-конференции в Новосибирске начальник Сибнедр Алексей Партолин назвал одной из причин падения добычи снижение мировых цен на уголь.

Фото: сайт департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области