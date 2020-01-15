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В Кузбассе упала добыча угля

Главная Экономика
Кемерово
18:33 15 Января 2020
уголь, добыча, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
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Впервые за последние несколько лет зафиксировано падение объема добычи угля в Кемеровской области. Оно составило 1,7%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По данным департамента угольной промышленности администрации правительства Кузбасса, в 2019 году в Кузбассе добыто порядка 251 млн т угля. Относительно 2018 года показатель снизился на 1,7%», - говорится в ответе пресс-службы областной администрации на запрос ТАСС.

Это первое снижение объемов добычи по итогам года в этом десятилетии.

На сайте департамента при этом отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию с ценами на уголь, объем инвестиций в развитие угольной промышленности региона составил около 105 млрд руб. Это на 7,7 млрд руб. больше, чем в 2018-м (97,26 млрд руб.).

Как сообщается на сайте департамента угольной промышленности региона, за 2018 год угольщики Кузбасса добыли 255,3 млн т угля, что на 5,7% выше, чем годом ранее.

Сегодня на пресс-конференции в Новосибирске начальник Сибнедр Алексей Партолин назвал одной из причин падения добычи снижение мировых цен на уголь.

Фото: сайт департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области

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