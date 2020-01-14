«Кемеровоспецстрой» достроит Комсомольский проспект

Строительством нового участка Комсомольского проспекта в Кемерове займется АО «Кемеровоспецстрой». Об итогах торгов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Кемеровоспецстрой» оказался единственной компанией, подавшей заявку на участие в аукционе. Контракт с АО городское управление капстроительства заключило по начальной цене - 258,3 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, победитель аукциона должен будет достроить Комсомольский проспект от проспекта Химиков до проспекта Ленина. Это 0,9 км. На этом участке будет шесть полос автомобильного движения (ширина проезжей части – 21 м), тротуар, 44 опоры освещения и др. Победитель обязан завершить строительство до декабря 2020 года.

«Кемеровоспецстрой», по собственным данным, более 45 лет является крупнейшим участником строительного рынка Кузбасса.

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