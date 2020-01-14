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Регоператору юга Кузбасса на удалось добиться повышения тарифа на вывоз мусора

Главная Экономика
Кемерово
16:34 14 Января 2020
мусор, реформа, тарифы
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Кемеровской области решили не повышать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в зоне работы регионального оператора ООО «ЭкоТек». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуацию с вывозом мусора в ряде муниципалитетов юга Кузбасса обсудили вчера на областном совещании. Его провел губернатор Сергей Цивилев.  

«Повышать цену не своевременно, нужно искать другие пути. Прежде всего, навести порядок в договорной базе – регоператору и муниципалитетам сверить все данные по базе данных юридических и физических лиц. Все главы территорий подтвердили готовность к совместной работе», - заявил в ходе совещания глава региона.

Как писали Sibnovosti.ru, 9 января компания «ЭкоТек» примерно на сутки прекратила вывоз мусора из некоторых городов юга Кузбасса. Проблема коснулась Междуреченска, Киселевска, Прокопьевска и Мысков. В ходе совещания владелец регоператора Георгий Лаврик пояснил, что компания «нарабатывает убытки», так как объемы вывозимого мусора превышают реальную оплату за эти услуги. С 1 января 2020 года на вывоз ТКО установлена плата в размере 86,1 руб. с одного человека в месяц.

Сергей Цивилев назвал приостановку вывоза ТКО «недопустимой».

«Стороны договорились, что «ЭкоТек» передаст в электронном виде в муниципалитеты всю базу уже заключенных договоров, чтобы ее актуализировать. Это поможет проверить правильность начисления платы каждому жителю и предпринимателю, отследить процесс заключения и выполнения договоров, что особенно важно для бизнеса и частного сектора», - говорится в сообщении сайта правительства Кузбасса по итогам совещания.

Власти также приняли решение создать с 1 февраля в структуре департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса специальный отдел для сопровождения «мусорной» реформы.

Фото: сайт ООО «ЭкоТек»

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