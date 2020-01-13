13 января
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

На юге Кузбасса возникли перебои с вывозом отходов

Главная Экономика
Кемерово
10:28 13 Января 2020
мусор, вывоз, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Сибири произошел новый сбой в ходе реализации «мусорной» реформы. На этот раз проблема с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) возникла на юге Кемеровской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сегодня с утра, можно сказать, «без объявления войны» компания «ЭкоТек» прекратила вывоз мусора на территориях юга Кузбасса: Киселевск, Прокопьевск, Мыски, Междуреченск. Без уведомительных писем, без объяснения причин данной ситуации. По этому поводу мы сегодня срочно собрали рабочие группы и штаб», - записал в конце минувшей недели на своей странице в соцсети Instagram глава Киселевска Максим Шкарабейников.

По данным руководителя муниципалитета, регоператор в сфере обращения с ТКО ООО «ЭкоТек» нерегулярно и не в полном объеме вывозит контейнеры, объясняя это большими расходами.

«9 января «ЭкоТек» не вывез мусор из города, а сегодня отказывается вывозить то, что накопилось из-за этой «паузы» … О ситуации сообщил в администрацию Правительства Кузбасса. Весь банк фотографий и запись с камер видеонаблюдения уже приложены к заявлению в прокуратуру Кемеровской области. Да, в ближайшие дни мы наведем порядок на контейнерных площадках сами. Но проблему необходимо решать кардинально. Со мной солидарны главы других городов юга Кузбасса», - оставил запись на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Междуреченска Владимир Чернов.

ООО «ЭкоТек» пока ситуацию официально не комментирует. Компания была выбрана регоператором для зоны «Юг» в Кузбассе еще в 2017 году. В зону входят 11 территорий, включая Новокузнецк. По данным компании, с 1 января 2020 года на вывоз ТКО установлена плата в размере 86,1 руб. с одного человека в месяц.

Фото: страница мэра Междуреченска Владимира Чернова в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Беспилотный «КамАЗ» проходит испытания на кузбасской шахте

Беспилотный «КамАЗ» проходит испытания на кузбасской шахте

23 Декабря 2019 г.
Тесты завершатся к концу января 2020 года
Новости Кемерово: Горняки шахтоуправления в Кузбассе получили зарплату за октябрь

Горняки шахтоуправления в Кузбассе получили зарплату за октябрь

20 Декабря 2019 г.
Задолженность составляла 38,8 млн рублей
Новости Кемерово: «Сибирский цемент» подводит предварительные итоги работы в 2019 году

«Сибирский цемент» подводит предварительные итоги работы в 2019 году

16 Декабря 2019 г.
С января по декабрь на предприятиях компании будет изготовлено около 3,2 млн тонн цемента
Новости Кемерово: Кузбасским горнякам задерживают зарплату

Кузбасским горнякам задерживают зарплату

13 Декабря 2019 г.
Объем просроченной задолженности по зарплате в регионе вырос к декабрю
Новости Кемерово: В кузбасском городе заменят системы водоснабжения и канализации

В кузбасском городе заменят системы водоснабжения и канализации

13 Декабря 2019 г.
Ранее в Тайге из-за повышенной концентрации марганца в воде вводился режим ЧС
Новости Кемерово: Комсомольский проспект в Кемерове вытянется почти на километр

Комсомольский проспект в Кемерове вытянется почти на километр

11 Декабря 2019 г.
Объявлен аукцион на строительство нового участка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Райсуд в Кемерове рассмотрит дело бывшего вице-губернатора

Райсуд в Кемерове рассмотрит дело бывшего вице-губернатора

10 Января 2020 г.
Евгения Хлебунова обвиняют в принуждении угольщиков к сотрудничеству с властями
Новости Кемерово: В новогоднем Шерегеше резко выросло число гостей

В новогоднем Шерегеше резко выросло число гостей

10 Января 2020 г.
Горнолыжный курорт в Кузбассе принял в праздники 131 тыс. туристов
Новости Кемерово: Два землетрясения произошли ночью на Кузбассе

Два землетрясения произошли ночью на Кузбассе

12 Января 2020 г.
Предварительно они имеют техногенный характер
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<