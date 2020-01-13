На юге Кузбасса возникли перебои с вывозом отходов

В Сибири произошел новый сбой в ходе реализации «мусорной» реформы. На этот раз проблема с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) возникла на юге Кемеровской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сегодня с утра, можно сказать, «без объявления войны» компания «ЭкоТек» прекратила вывоз мусора на территориях юга Кузбасса: Киселевск, Прокопьевск, Мыски, Междуреченск. Без уведомительных писем, без объяснения причин данной ситуации. По этому поводу мы сегодня срочно собрали рабочие группы и штаб», - записал в конце минувшей недели на своей странице в соцсети Instagram глава Киселевска Максим Шкарабейников.

По данным руководителя муниципалитета, регоператор в сфере обращения с ТКО ООО «ЭкоТек» нерегулярно и не в полном объеме вывозит контейнеры, объясняя это большими расходами.

«9 января «ЭкоТек» не вывез мусор из города, а сегодня отказывается вывозить то, что накопилось из-за этой «паузы» … О ситуации сообщил в администрацию Правительства Кузбасса. Весь банк фотографий и запись с камер видеонаблюдения уже приложены к заявлению в прокуратуру Кемеровской области. Да, в ближайшие дни мы наведем порядок на контейнерных площадках сами. Но проблему необходимо решать кардинально. Со мной солидарны главы других городов юга Кузбасса», - оставил запись на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Междуреченска Владимир Чернов.

ООО «ЭкоТек» пока ситуацию официально не комментирует. Компания была выбрана регоператором для зоны «Юг» в Кузбассе еще в 2017 году. В зону входят 11 территорий, включая Новокузнецк. По данным компании, с 1 января 2020 года на вывоз ТКО установлена плата в размере 86,1 руб. с одного человека в месяц.

Фото: страница мэра Междуреченска Владимира Чернова в соцсети «ВКонтакте»