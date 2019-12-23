23 декабря
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Беспилотный «КамАЗ» проходит испытания на кузбасской шахте

Главная Экономика
Кемерово
21:15 23 Декабря 2019
беспилотник, шахта, грузовики
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области проходит испытания беспилотный «КамАЗ». Его запустили по промышленной трассе протяженностью 1 км, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Листвяжная» входит в состав холдинговой компании «СДС-Уголь». «КамАЗ» отрабатывает технологию передвижения из точки погрузки в точку разгрузки. Движение обеспечила базовая станции связи компании «МегаФон».

«Проведение испытаний беспилотного самосвала – это первый практический этап проекта «Цифровое горное предприятие», рамках реализации программы НОЦ «Кузбасс», в ходе которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала», - приводит сайт «СДС-Угля» комментарий гендиректора компании Геннадия Алексеева.

По данным сайта ПАО «КамАЗ», блок управления автомобиля состоит из четырех мульти-мегапиксельных камер машинного зрения, четырех лидаров, двух радаров, четырех инерциальных сборок, двух спутниковых навигационных приемников высокой точности, 16-канальной сонарной системы датчиков и другого оборудования. Его тестовая эксплуатация продолжится до конца января 2020 года.

Фото: сайт АО ХК «СДС-Уголь»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Горняки шахтоуправления в Кузбассе получили зарплату за октябрь

Горняки шахтоуправления в Кузбассе получили зарплату за октябрь

20 Декабря 2019 г.
Задолженность составляла 38,8 млн рублей
Новости Кемерово: «Сибирский цемент» подводит предварительные итоги работы в 2019 году

«Сибирский цемент» подводит предварительные итоги работы в 2019 году

16 Декабря 2019 г.
С января по декабрь на предприятиях компании будет изготовлено около 3,2 млн тонн цемента
Новости Кемерово: Кузбасским горнякам задерживают зарплату

Кузбасским горнякам задерживают зарплату

13 Декабря 2019 г.
Объем просроченной задолженности по зарплате в регионе вырос к декабрю
Новости Кемерово: В кузбасском городе заменят системы водоснабжения и канализации

В кузбасском городе заменят системы водоснабжения и канализации

13 Декабря 2019 г.
Ранее в Тайге из-за повышенной концентрации марганца в воде вводился режим ЧС
Новости Кемерово: Комсомольский проспект в Кемерове вытянется почти на километр

Комсомольский проспект в Кемерове вытянется почти на километр

11 Декабря 2019 г.
Объявлен аукцион на строительство нового участка
Новости Кемерово: Бизнесмены Кузбасса помогли погасить долги перед работниками «Юрмаша»

Бизнесмены Кузбасса помогли погасить долги перед работниками «Юрмаша»

6 Декабря 2019 г.
Но властям региона не удается добиться увольнения гендиректора завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Пожар после аварии с бензовозом перекрыл трассу «Сибирь» в Кузбассе

Пожар после аварии с бензовозом перекрыл трассу «Сибирь» в Кузбассе

20 Декабря 2019 г.
ДТП произошло в Топкинском районе
Новости Кемерово: Волейбольный «Кузбасс» выиграл матч Лиги чемпионов в Берлине

Волейбольный «Кузбасс» выиграл матч Лиги чемпионов в Берлине

19 Декабря 2019 г.
В третьем туре в группе В сибиряки победили 3:1
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19

<