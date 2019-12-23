Беспилотный «КамАЗ» проходит испытания на кузбасской шахте

На угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области проходит испытания беспилотный «КамАЗ». Его запустили по промышленной трассе протяженностью 1 км, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Листвяжная» входит в состав холдинговой компании «СДС-Уголь». «КамАЗ» отрабатывает технологию передвижения из точки погрузки в точку разгрузки. Движение обеспечила базовая станции связи компании «МегаФон».

«Проведение испытаний беспилотного самосвала – это первый практический этап проекта «Цифровое горное предприятие», рамках реализации программы НОЦ «Кузбасс», в ходе которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала», - приводит сайт «СДС-Угля» комментарий гендиректора компании Геннадия Алексеева.

По данным сайта ПАО «КамАЗ», блок управления автомобиля состоит из четырех мульти-мегапиксельных камер машинного зрения, четырех лидаров, двух радаров, четырех инерциальных сборок, двух спутниковых навигационных приемников высокой точности, 16-канальной сонарной системы датчиков и другого оборудования. Его тестовая эксплуатация продолжится до конца января 2020 года.

Фото: сайт АО ХК «СДС-Уголь»