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Горняки шахтоуправления в Кузбассе получили зарплату за октябрь

Главная Экономика
Кемерово
12:51 20 Декабря 2019
зарплата, долги, шахта
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» в Кемеровской области выплатило почти 1 тыс. работникам долги по зарплате за октябрь. Объем выплат составил 38,8 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О ходе расчетов проинформировала пресс-служба региональной государственной инспекцией труда. Ранее горняки шахтоуправления пожаловались в инспекцию в связи с задержкой зарплаты.

«На сегодняшний день задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», - приводит «Интерфакс-Сибирь» комментарий ведомства.

Как писали Sibnovosti.ru, на 1 декабря в Кемеровской области просроченная задолженность по зарплате выросла до 251,8 млн руб. Крупнейшими должниками оказались АО «Шахта «Заречная», АО «Шахта «Алексиевская», ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» и ООО «Ровер».

Фото: pixabay.com

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