Холдинг «Сибирский цемент» подводит предварительные итоги работы в 2019 году. С января по декабрь на предприятиях компании – Топкинском, Красноярском и Тимлюйском цементных заводах – будет изготовлено около 3,2 млн тонн цемента, что на 3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2018-го.

На «Топкинском цементе» за 12 месяцев планируют выпустить 2,2 млн тонн продукции, на «ТимлюйЦементе» – 374,5 тыс. тонн. Рост к уровню прошлого года составит 5% и 16% соответственно. Красноярский завод с января по декабрь изготовит 609,3 тыс. тонн цемента и завершит отчетный период с падением в 11%.

Объем производства хризотилцементной продукции на комбинате «Волна» в 2019-м уменьшится на 22% – до 6,4 млн квадратных метров. Причина – снижение спроса на волнистые листы профиля 40/150 (СВ) в Таджикистане, где открылись новые линии по изготовлению шифера.

Компания «Сибирский бетон» за 12 месяцев отгрузит на строительные площадки 270,9 тыс. кубических метров смесей. Данный показатель на 28% превысит результат 2018 года, что объясняется оживлением рынка Новосибирска и успешным участием в ряде крупных проектов, в числе которых возведение Президентского кадетского училища в городе Кемерово.

Продукция «Сибцема» поставлялась и для строительства других значимых объектов. Например, ее использовали для сооружения транспортно-логистического хаба на базе красноярских аэропортов, третьей очереди автодороги «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий», регионального ледового дворца в Улан-Удэ, освоения нефтегазовых месторождений Юрубчено-Тохомской группы в соответствии с проектом «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» и т.д. В настоящее время в ассортименте холдинга свыше 30 номенклатур бетонных смесей, мелкозернистых бетонов и строительных растворов, более 40 наименований хризотилцементной продукции, 20 видов цемента. Последний отгружается потребителям навалом и в таре – однотонных биг-бэгах, 25- и 50-килограммовых бумажных мешках.

В уходящем 2019-м холдинг продолжал работу в рамках масштабной инвестиционной кампании, стартовавшей в 2018-м. В общей сложности на техническое перевооружение предприятий с января по декабрь текущего года направлен 1 млрд руб., кроме того, по лизинговым схемам приобретены объекты на общую сумму 2 млрд руб.

Одно из направлений инвестиционной деятельности – внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами. К этой работе в компании приступили в 2017 году. К настоящему моменту программа создания полноценной АСУ ТП, рассчитанная на шесть лет, выполнена примерно на 50%. Общая стоимость проекта превышает 370 млн руб., в 2019-м затраты составят около 100 млн.

Продолжалось и обновление подвижного состава: в уходящем году парк специализированной компании «КузбассТрансЦемент», отвечающей за транспортировку продукции «Сибцема» по железной дороге, пополнили 145 крытых вагонов, 346 хоппер-цементовозов и 90 думпкаров. Всего в распоряжении железнодорожников холдинга 2094 хоппер-цементовоза, 400 крытых и 1745 полувагонов, 90 думпкаров.

«Уходящий 2019-й – особенный для холдинга год. В августе «Сибирскому цементу» исполнилось 15 лет. Все это время мы обеспечиваем потребителей строительными материалами стабильно высокого качества, своевременно и в полном объеме выполняем все взятые на себя обязательства, – подчеркивает вице-президент по инвестиционному развитию АО «ХК «Сибцем» Александр Черепанов. – С момента основания холдинга по настоящее время наши заводы выпустили более 55 млн тонн цемента, в техническое перевооружение активов вложено свыше 18 млрд руб., в том числе 1,3 млрд направлено на повышение уровня экологической безопасности производства. На достигнутом не остановимся – следуя стратегии устойчивого развития, команда «Сибирского цемента» будет продолжать эффективную работу».

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»