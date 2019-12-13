Кузбасским горнякам задерживают зарплату

В Кемеровской области зафиксирован значительный рост просроченной задолженности по заработной плате. На 1 декабря ее объем достиг 251,8 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Кемеровостата, рост за прошедший месяц составил 24,3%. По итогам первого полугодия сумма просроченной задолженности была значительно меньшей - 110,5 млн руб.

В пресс-службе администрации области пояснили, что значительная часть долга приходится на угольные компании. Так, работникам АО «Шахта «Заречная», АО «Шахта «Алексиевская», ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» и ООО «Ровер» на 1 декабря задолжали в общей сложности 207,4 млн руб.

«Руководство предприятий изыскивает финансовые ресурсы для выплаты заработной платы работникам. В результате совместной деятельности органов власти и предприятий задолженность по заработной плате на сегодняшний момент снижена на 25,3 млн руб. АО «Шахта «Заречная» и АО «Шахта «Алексиевская» погасили 10,4 млн руб. и 14,9 млн руб. долгов перед работниками соответственно. В течение декабря планируется дальнейшее снижение размера задолженности», - говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре в своем бюджетном послании глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что цены на энергетические марки угля упали на 44% к уровню ноября 2018 года, на дорогие коксующиеся марки – почти на 25%. В декабре в ходе окружного совещания о прохождении в Сибири осенне-зимнего периода 2019-2020 годов он также признал, что кузбасские бизнесмены помогли погасить задолженность по зарплате перед работниками «Юргинского машиностроительного завода».

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