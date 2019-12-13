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В кузбасском городе заменят системы водоснабжения и канализации

Главная Экономика
Кемерово
10:12 13 Декабря 2019
вода, система, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Тайга Кемеровской области заменят сети водоснабжения и канализации. О предстоящих масштабных работах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Власти Тайги заключили соответствующее соглашение с администрацией Кемеровской области и коммунальным предприятием «Тайгинское ВКХ», работающим под управлением «Северо-Кузбасской энергетической компании».

«Согласно концессионному соглашению, на модернизацию городской системы водоснабжения и водоотведения планируется за этот период (с 2019 по 2029 год) направить 776 млн руб., в том числе более 336 млн руб. бюджетных средств. Изношенность сетей высокая, задач много: предстоит замена городских сетей водоснабжения, системы канализации», - сказал ТАСС мэр Тайги Михаил Теремецкий.

По его данным, на первом этапе проекта к 2022 году будут построены станции по очистке воды в четырех поселках Тайгинского городского округ.

В Тайге проживает около 25 тыс. человек. Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году из-за повышенной концентрации марганца в воде в городе дважды вводился режим ЧС. По данным специалистов лаборатории радиационной спектроскопии Томского политехнического университета, загрязнение реки Яи марганцем является природным явлением.

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