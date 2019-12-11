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Комсомольский проспект в Кемерове вытянется почти на километр

Главная Экономика
Кемерово
17:12 11 Декабря 2019
строительство, дорога, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове будет продлен Комсомольский проспект. Он должен быть доведен до проспекта Ленина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящем строительстве говорится в материалах торгов, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок. Заказчиком выступает МП «Городское управление капитального строительства».

Победителю аукциона, назначенного на 17 декабря 2019 года, предстоит достроить Комсомольский проспект от проспекта Химиков до проспекта Ленина. Это 0,9 км. На этом участке будет шесть полос автомобильного движения (ширина проезжей части – 21 м), тротуар, 44 опоры освещения и др.

Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 258,3 млн руб. Работы должны быть закончены осенью 2020 года.

Фото: электронный справочник 2ГИС

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