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Бизнесмены Кузбасса помогли погасить долги перед работниками «Юрмаша»

Главная Экономика
Кемерово
20:23 6 Декабря 2019
завод, долги, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Чтобы погасить долги по зарплате перед сотрудниками ООО «Юргинский машиностроительный завод», руководство Кузбасса привлекло средства бизнесменов региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом сказал сегодня кемеровский губернатор Сергей Цивилев.

Ситуация на «Юрмаше» и входящей в его состав ТЭЦ обсуждалась сегодня в ходе окружного совещания о прохождении в Сибири осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. Его провел полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Мне пришлось в ручном режиме гасить заработную плату, даже привлекая на это деньги наших бизнесменов Кузбасса за «Уралвагонзавод», иначе осенью этого года бы произошел взрыв у населения… До сих пор там продолжает работать генеральный директор, которого надо выгнать», - отметил глава региона.

О том, что долги по зарплате перед работниками «Юрмаша» в размере 92,5 млн руб. погашены, власти Кузбасса заявили в начале ноября. В конце ноября «Ростех» проинформировал о подготовке антикризисной программы для завода. Было объявлено о том, что в качестве первоочередной финансовой меры госкорпорация предоставит предприятию беспроцентный заем в размере 300 млн руб. на обеспечение операционной деятельности и исполнение текущих обязательств. Эти средства позволят погасить текущие долги и выплачивать зарплату.

В октябре сайт администрации региона утверждал, что гендиректор Анатолий Лазарев уволен. В пресс-службе «РТ-Капитала» (дочерняя структура «Ростеха», под управление которой переходит «Юрмаш» «Интерфаксу» сегодня подтвердили, что Анатолий Лазарев по-прежнему является гендиректором машзавода.

Фото: сайт администрации Кемеровской области

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