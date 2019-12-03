За кузбасскую шахту «Алексиевская» попросят 3,43 млрд рублей

Обанкроченную угольную шахту «Алексиевская» в Кузбассе выставят на продажу за 3,43 млрд руб. О решении областного арбитражного суда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Арбитраж, который рассматривает дело о банкротстве ООО «Шахта «Алексиевская», утвердил положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника. В решении отмечается, что из общей суммы имущество на 690 млн руб. находится в залоге у ООО «УглеТранс». В перечне имущества многочисленные здания, сооружения, машины, оборудование и др.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2017 года арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом шахту «Алексиевская», входящую в угольную компанию «Заречная». По данным отчетности, в 2017 году предприятие добыло 104,6 тыс. т угля, но на 2018-й планировался рост до 2,56 млн т.

В сентябре этого года Роструд сообщал о том, что «Алексиевская» выплатила работникам задолженность по зарплате в размере 37,2 млн руб.

Фото: отчет ООО «Доминант» об оценке имущества ООО «Шахта «Алексиевская»