Владельцев электромобилей в Кузбассе освобождают от транспортного налога

В Кемеровской области владельцев электромобилей освобождают от транспортного налога. Об инициативе властей региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение принято в экологических целях. Срок «налоговых каникул» - пять лет. Отсчет будет вестись с 1 января 2019 года.

«Льгота по транспортному налогу будет введена «задним числом» - с 1 января 2019 года, чтобы уже в следующем году владельцы электромобилей смогли воспользоваться ими. Льготой смогут пользоваться как физические лица, так и организации, зарегистрированные в Кузбассе, льгота будет распространяться на все виды транспорта независимо от мощности двигателя. Кроме того, льгота установлена независимо от количества транспортных средств у налогоплательщика», - приводится разъяснение на сайте областной администрации.

В настоящее время в регионе около 60 электромобилей.

Фото: сайт администрации Кемеровской области