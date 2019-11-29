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Для кузбасского «Юрмаша» готовят антикризисную программу

Главная Экономика
Кемерово
11:13 29 Ноября 2019
завод, долги, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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Тяжелая финансовая ситуация в ООО «Юргинский машиностроительный завод» в Кемеровской области потребовала вмешательства госкорпорации «Ростех». Для предприятия подготовят антикризисную программу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Реализацией антикризисной программы займется «РТ-Капитал» – дочерняя структура «Ростеха» по работе с непрофильными и проблемными активами. Владельцем «Юрмаша» является корпорация «Уралвагонзавод», входящая в «Ростех».

«Ситуацию на заводе можно охарактеризовать как тяжелую: минимальная производственная программа, высокая долговая нагрузка, которую невозможно покрыть за счет доходов предприятия. Поэтому сейчас нашей первоочередной задачей является создание комплексной антикризисной программы, которая позволит предприятию продолжить работу по выполнению существующих контрактов, сохранить кадровый и производственный потенциал, обеспечить стабильную и бесперебойную работу ТЭЦ, которая является единственным поставщиком тепло- и электроэнергии в городе», - приводит сайт госкорпорации комментарий гендиректора «РТ-Капитал» Кирилла Федорова.

В качестве первоочередной финансовой меры госкорпорация предоставит предприятию беспроцентный заем в размере 300 млн руб. на обеспечение операционной деятельности и исполнение текущих обязательств. Эти средства позволят погасить текущие долги и выплачивать зарплату.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года был отправлен в отставку гендиректор «Юрмаша» Анатолий Лазарев. В начале ноября были погашены долги по зарплате перед сотрудниками завода. По мнению кузбасского губернатора Сергея Цивилева, ТЭЦ, отапливающая 82-тысячную Юргу, должна быть выведена из состава «Юрмаша».

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»

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